Nederlandse bond pleit voor 'Anderlecht-plan' Financiële solidariteit van clubs die Europees spelen 25 april 2020

De oproep van Anderlecht tot solidariteit werd op hoongelach onthaald in België. In Nederland is het de KNVB zélf die de Europees spelende ploegen oproept om een deel van de koek af te staan. De Nederlandse voetbalbond besliste gisteren om de Eredivisie definitief te staken. Een kampioen aanduiden vond de KNVB "gezien de omstandigheden" ongepast, maar de Europese tickets worden wél verdeeld op basis van de rangschikking. De KNVB vindt dat die ploegen de morele plicht hebben om 25% van hun Europese startgelden af te staan. "In deze moeilijke tijden zijn eenheid en solidariteit erg belangrijk." Het is maar zeer de vraag of de deelnemers aan de Champions League en Europa League akkoord gaan met het voorstel. Ze lieten het verzoek tijdens de videocall onbeantwoord. (KDZ)

