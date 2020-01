Exclusief voor abonnees Nederlandse bedrijven krijgen bombrieven 03 januari 2020

00u00 0

De afgelopen dagen zijn meerdere bombrieven verstuurd naar verscheidene bedrijven in Nederland. Geen van de brieven is afgegaan, maar ze hadden volgens de politie wel degelijk kunnen ontploffen en zware letsels veroorzaken. De brieven werden via de post bezorgd bij een hotel en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation en autobedrijf in Rotterdam. Ook het hoofdkantoor van het Centraal Invorderings Bureau in Rotterdam kreeg een brief. Daarvan moet nog worden vastgesteld of hij een explosief bevatte. De politie vermoedt dat alle brieven van dezelfde afzender zijn.