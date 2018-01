Nederlandse banken geplaagd door cyberaanvallen 29 januari 2018

Zowel ING als ABN AMRO worden geplaagd door zogenaamde DDoS-aanvallen. ABN AMRO werd dit weekend drie keer getroffen, ING gisteravond ook. Klanten van de Nederlandse banken kunnen hierdoor moeilijk of geen gebruik maken van diensten zoals internetbankieren of mobiel bankieren. Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.