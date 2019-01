Nederlandse atletiekcoach misbruikt 35 jaar tienermeisjes 07 januari 2019

Een 58-jarige atletiekcoach uit Rotterdam heeft toegegeven dat hij in 35 jaar tijd zeker negen jonge atletes heeft misbruikt. Minstens één van hen zou hij zwanger hebben gemaakt. Geen enkel slachtoffer, tussen 11 en 18 jaar oud, diende ooit een klacht in tegen hem. Nadat de zaak in 2017 door een vertrouwenspersoon van een sportclub werd gemeld, legde de man vorige zomer een volledige bekentenis af bij de tuchtcommissie van het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak. Volgens de aanklager daar maakte de trainer ernstige inbreuk op de persoonlijke integriteit van de atletes. "Bij zeker drie slachtoffers werd een zeer negatieve en onherstelbare impact op de geestelijke gesteldheid en het leven in het algemeen vastgesteld", staat in documenten die 'De Telegraaf' kon inkijken. Nog volgens de aanklager heeft de coach geen spijt betuigd en geen inlevingsvermogen getoond. De man werd voor het leven geschorst door de Atletiekunie. Er is nog geen gerechtelijk onderzoek. "Daar heb je medewerking van de slachtoffers voor nodig", zegt de Atletiekunie. (BJM)

