Nederlandse actrice krijgt 2 jaar cel voor dealen op Tomorrowland

Imanuelle Grives (43) heeft twee jaar cel gekregen voor drugshandel en -bezit. De Nederlandse actrice werd afgelopen zomer betrapt op Tomorrowland. Ze had cannabis, xtc, MDMA, cocaïne en ketamine bij, die ze onder meer verstopt had in haar pruik. Op haar logeeradres vond de politie "een grot van Ali Baba", aldus de procureur. "Een arsenaal aan drugs lag er open en bloot." Grives, die eerst als alibi aanvoerde dat ze research aan het doen was voor een rol, bekende uiteindelijk en zei op het proces in tranen dat ze spijt had van haar "roekeloze gedrag". De actrice kreeg de helft van haar straf met uitstel. Volgens haar advocaat zou ze nu relatief snel vervroegd kunnen vrijkomen, omdat ze al een tijd in voorhechtenis heeft gezeten. Ze kreeg ook 8.000 euro boete, waarvan 2.000 euro effectief.

