Nederlands zorgvastgoed blijft gegeerd 22 juni 2019

De Belgische vastgoedvennootschappen blijven over de grens met Nederland kijken naar koopjes. Care Property Invest kocht voor 5,9 miljoen euro de woon-zorgvoorziening 'Villa Sijthof', aan de rand van Wassenaar in de provincie Zuid-Holland in Nederland. Het project, dat in 2015 volledig gerenoveerd werd, telt 19 woon-zorgappartementen. Voor Care Property Invest is dit het vijfde project in Nederland. Aedifica kocht eerder deze week in de Noordoostpolder een pas gebouwde zorgvastgoedsite die plaats biedt aan 26 bewoners met een beperking.