Nederlands weldra verplicht in Wallonië? 07 maart 2020

00u00 0

Christophe: Eén op de vijf Walen die we onderweg zullen kruisen, heeft in het middelbaar geen uur Nederlands gekregen. Ik dacht niet dat het er zoveel waren, er bestaan namelijk geen officiële cijfers. Het Nederlands is nog altijd niet verplicht bij ons. Maar het zal (misschien) veranderen. Onderwijsminister Caroline Désir (PS) belooft een "grote consultatie". Wanneer? Hoe? Het blijft een vraagteken. Het komt mogelijk te laat. "Als het Nederlands voorrang krijgt op het Engels, is het revolutie op mijn school", vertrouwde een schooldirecteur me onlangs toe. "Weinig leerlingen dromen ervan het fileleed te trotseren om in het tweetalige Brussel te gaan werken, laat staan in Vlaanderen. Ze hopen op een internationale carrière in het Engels."

