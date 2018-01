Nederlands Kampioenschap Biergooien op Boef 00u00 0

Verschillende festivals hebben Boef van de affiche geschrapt, radiozenders boycotten hem, maar Nederland heeft nu ook een 'creatief' antwoord klaar op de krasse uitspraken van de rapper: het eerste Nederlandse Kampioenschap Biergooien op Boef. Wie precies achter de organisatie zit die furore maakt op Facebook, is niet bekend. Wel duidelijk is dat al zo'n 500 deelnemers staan te popelen. Het kampioenschap zou op zaterdag 3 maart doorgaan in Amsterdam, tussen 16 en 19 uur - ook al vinden sommigen het vooral zonde van het bier.

