Nederlanders veroorzaken vuurwerkfile aan Duitse grens

Lange rijen Nederlanders kwamen gisteren vlak voor de jaarwisseling nog vuurwerk kopen in België en Duitsland. In de grensstreek bij Arnhem en Nijmegen stond een 'vuurwerkfile' van ruim 28 kilometer op de snelwegen. Uit onderzoek van ING bij 87.000 mensen blijkt dat onze noorderburen gemiddeld 48 euro uitgeven aan sier- en knalvuurwerk. In totaal wordt er voor zo'n 68 miljoen euro vuurwerk gekocht. Een groot deel van de Nederlanders gaat voor zijn aankopen de grens over. In Baarle-Hertog stikt het al dagen van de Nederlanders die in ons land vuurwerk komen kopen omdat het hier goedkoper is én eerder in de winkel ligt. In Nederland mogen winkels enkel de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk verkopen. Volgens het Nederlands Openbaar Ministerie is dit jaar al bijna 32.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, waarvan ruim 3200 kilo vorige week. De politie nam gisteren nog honderden kilo's mee bij acties in Rotterdam, Dordrecht en Capelle aan den IJsel. (SRB)

