Nederlanders top in schaatsen "omdat het voor hen belangrijk vervoersmiddel is" 12 februari 2018

De reporter die de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen aan elkaar moest praten voor de Amerikaanse nieuwszender NBC, is de mist ingegaan bij het becommentariëren van de Nederlandse delegatie. Verslaggeefster Katie Couric vertelde haar kijkers dat de Nederlanders quasi al hun medailles op de Winterspelen gewonnen hebben in het schaatsen. "En u vraagt zich wellicht af waarom." Waarna ze met een originele uitleg op de proppen kwam. "Amsterdam ligt onder zeeniveau en als de grachten in de winter bevriezen, gebruiken de Nederlanders de vele kanalen om zich al schaatsend van plaats naar plaats te begeven. Al zo lang de grachten bestaan, hebben de Nederlanders ze gebruikt om te schaatsen. Zo konden ze elkaar bereiken." (JBG)

