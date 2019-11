Exclusief voor abonnees Nederlanders samen tegen racisme 20 november 2019

Nederland heeft met forfaitcijfers gewonnen van Estland. Wijnaldum, die door het ontbreken van Van Dijk aanvoerder was, opende al snel de score op aangeven van Promes. Bij zijn viering maakte Wijnaldum samen met De Jong een statement tegen racisme. De twee hielden beide armen - een donkere en blanke - tegen elkaar. Een teken van gelijkheid. Na nog twee goals van Wijnaldum en treffers van Aké en Boadu stelde Oranje een simpele 5-0-overwinning veilig. Maar dat bleek niet genoeg voor groepswinst, want Duitsland deed wat het moest doen tegen Noord-Ierland: 6-1-winst dankzij een hattrick van Gnabry, twee goals van Goretzka en een late treffer van Brandt. De Duitsers bleven zo leider in groep C en gaan als reekshoofd naar het EK. (ABD)

