Nederlanders redden hond dankzij 3D-schedel 06 februari 2019

00u00 0

In Nederland loopt nu een hond rond met een titaniumschedel, geprint in 3D, en dat is een primeur. Eerder werd de techniek al toegepast op gewrichten, maar nog nooit op een schedel. De 3-jarige husky Iza kampte met een tumor in haar hoofd. Als die verwijderd zou worden, zou het gat in de schedel te groot zijn om met pezen dicht te maken - zoals bij een eerdere operatie al was gebeurd. Artsen van de Universiteit van Utrecht lieten op basis van een CT-scan een schedeldak uit titanium printen (foto). Het lichte materiaal wordt goed verdragen door bestaand bot. De artsen konden de operatie oefenen op een plastic kopie van de schedel. Twee maanden na de operatie is Iza volgens haar baasje Maud heel levenslustig. "Ze snuffelt en graaft dat het een lieve lust is." De operatie duurde een hele ochtend en kostte het baasje enkele duizenden euro's.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN