Nederlanders krijgen 'bijsluiter voor de bijsluiter'

In enkele Nederlandse medicijnen komt in de toekomst een extra bijsluiter om... de bijsluiter uit te leggen. Want de huidige exemplaren zijn te ingewikkeld en richten zich te veel op bijwerkingen, vindt het Nederlandse geneesmiddelenagentschap. De nieuwe bijsluiter, ter grootte van een A4'tje, zal onder meer met symbolen uitleggen hoe je een medicijn moet innemen: een glas water als je het met water moet doorslikken of een kruis met een glas en een fles als je geen alcohol mag drinken. Momenteel is er in Nederland nog maar voor twee medicijnen een 'bijsluiter voor dummies' gepland, maar in een volgende fase worden dat er een honderdtal.

