Nederlander vist muntjes uit fontein: 550 euro boete 15 juli 2019

Een Nederlandse toerist is op heterdaad betrapt terwijl hij geld stal uit een fontein in Rome. De 36-jarige man had blijkbaar geld nodig en stond zaterdag in alle vroegte muntjes te vissen uit de Fontana del Moro op Piazza Navona. Toen hij besefte dat de politie hem in de gaten hield, probeerde hij zijn buit nog te verbergen. Vergeefs. De agenten gaven hem prompt een boete van 550 euro. Het stadsbestuur van Rome heeft recent nog strengere regels ingevoerd om wangedrag door toeristen in te dijken.