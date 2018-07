Nederlander rijdt in op file en sterft 03 juli 2018

Een Nederlandse bestuurder van een bestelwagen is gisterochtend overleden nadat hij een file op de E19 te laat opmerkte. De bestuurder reed in de richting Antwerpen in op een vrachtauto, waarna zijn cabine onder de oplegger geplooid werd. De trucker raakte lichtgewond. De snelweg naar Antwerpen werd bijna een uur volledig versperd vooraleer één rijstrook vrijgemaakt kon worden. (BSB)