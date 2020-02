Exclusief voor abonnees Nederlander haalt zich woede van 'oranje' Trump op de hals 10 februari 2020

Voel u nooit ongelezen of onbespied op Twitter: dat blijkt uit het wedervaren van Nederlander Maarten van der Linden (50). Slechts 151 volgers had hij, wat peanuts is. Maar uitgerekend deze man kreeg lik op stuk van Donald Trump, toen hij bij een foto van het staatshoofd enig commentaar zette. "OMG America, jullie president!", klonk het bij een foto van Trump waarop hij nogal oranje in het aangezicht leek, wat leidde tot de hashtags #orangeface en #toomuchmakeup. De tweet werd meer dan 5 miljoen keer gedeeld en raakte blijkbaar ook tot bij Trump - 72,3 miljoen volgers sterk - , die gepikeerd reageerde: "Meer nepnieuws. Deze foto was overduidelijk gefotoshopt, maar de wind was sterk en zag mijn haar er niet goed uit? Alles om te vernederen!" Van der Linden - gisteravond toch al zo'n 750 volgers rijker - gaf uiteindelijk toe dat hij de foto met een filter bewerkt had.

