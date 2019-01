Nederland zit verveeld met feestende gevangenen 29 januari 2019

00u00 0

Het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid laat alle cellen in de gevangenis van Heerhugowaard grondig doorzoeken. Ze hoopt de smartphones te vinden waarmee gedetineerden feestjes en wangedrag filmden en deelden. Op twee video's is te zien hoe groepen gedetineerden in de penitentiaire inrichting Zuyderbos elkaar feestend en dansend filmen en keukenmeubilair kapotgooien. De gevangenen filmen elkaar ook buiten hun cel zonder dat cipiers tussenkomen. Gevangenen die met een gsm worden betrapt, zullen worden gesanctioneerd.