Nederland wil rokers voor ingang ziekenhuizen dringend weg, ook bij ons interesse

Een sigaretje roken buiten aan het ziekenhuis zoals hier aan het AZ Aalst wil men in Nederland verbieden. De Krant 'Smokers outside the hospital doors': de muziekgroep Editors maakte er een hit over, maar Nederlandse ziekenhuizen willen ze weg. Ook in Vlaanderen gaan er stemmen op om ziekenhuizen zoveel mogelijk rookvrij te maken.

"Het is allemaal al rookvrij. Als je dan buiten niet mag roken, is dat wel erg", zegt Jeanine Demeuter (67) - baxter in de ene hand, sigaret in de andere. Ook haar man, die er naast haar één opsteekt, ziet een totaal rookverbod in en rond het ziekenhuis van Asse niet zitten. "Als je ziek bent en dan ook niet meer mag roken, word je eigenlijk twee keer gestraft."

Pleister of kauwgum

In Nederland is men al bezig om de ziekenhuisomgeving volledig rookvrij te maken - ook aan de inkom. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen in de krant 'Trouw' is het zelfs een trend. Een van die ziekenhuizen is het Medisch Centrum Leeuwarden, waar roken sinds 1 januari volledig uit den boze is. Als compensatie voor de rokers - niet enkel patiënten, maar ook personeel - worden in het Nederlandse ziekenhuis nicotinepleisters en -kauwgom uitgedeeld.

In ons land ijveren verschillende organisaties ervoor om de sigaret zoveel mogelijk uit de ziekenhuizen weg te krijgen. Momenteel beslissen ziekenhuizen bij ons zelf over hun rookbeleid. Zo zijn er in sommige ziekenhuizen nog rookkamers aanwezig. Soms is roken aan de ingang al verboden of zijn er specifieke hokjes op het ziekenhuisdomein voorzien.

Misschien is een totaalverbod zoals in Leeuwarden nog wat verregaand, volgens Stefaan Hendrickx van het Vlaams Instituut Gezond Leven, maar toch is het zaak om een algemeen rookverbod in te stellen in het ziekenhuis, dat wordt gekoppeld aan een goede begeleiding van patiënten die de sigaret willen bannen. "Voor bepaalde behandelingen, bijvoorbeeld aan de luchtwegen, leggen dokters patiënten toch op om te stoppen", zegt Hendrickx. "En veel ziekenhuizen hebben nu al een rookstopbegeleider ter beschikking."

Altijd moeilijk

In Vlaanderen heeft de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) vroeger adviezen geschreven over hoe ziekenhuizen hun grondgebied zo rookvrij mogelijk konden maken. Hoewel de werking daarrond sinds een paar jaar tussen de plooien van de staatshervorming is gevallen, zou de VRGT ze vanaf dit jaar samen met de Vlaamse overheid nieuw leven inblazen. "Ik heb het als cardioloog altijd moeilijk gevonden dat patiënten en personeel in de buurt van het ziekenhuis konden roken", zegt Marc Geboers, directeur algemene ziekenhuizen bij Zorgnet-Icuro.

Vooral Nederland is patiënten die aan de ingang roken liever kwijt dan rijk.