Nederland wil competitie uitspelen, staat België er straks alleen voor? 08 april 2020

00u00 0

Daar waar de Pro League tot voor kort op bijval kon rekenen van onze noorderburen wat betreft een onmiddellijke stopzetting van de competitie, staat het Belgische profvoetbal, eerder door de UEFA op de vingers getikt, er straks alleen voor. Gisteren werd door de KNVB in samenspraak met de clubs via conferencecalls beslist vol in te zetten op verder voetballen - mits goedkeuring van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De Nederlandse voetbalbond komt zo voorlopig niet tegemoet aan de wens van onder meer Ajax, AZ en PSV, die geen nut zagen in het uitspelen van de competitie. Als het RIVM straks de goedkeuring geeft, wil de KNVB enkele inhaalwedstrijden half juni laten plaatsvinden. In het weekend van 19, 20 en 21 juni zouden de Eredivisie en de Eerste Divisie vervolgens hervat worden - hoogstwaarschijnlijk zonder publiek. (TTV)

