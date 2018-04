Nederland weigert zwangere strijdster terug te halen: "Te onveilig daar" 12 april 2018

00u00 0

De Nederlandse vrouw van een Belgische Syriëstrijder moet in een Koerdisch gevangenenkamp blijven, ook al is ze zeven maanden zwanger. Ilham Borjani (23) heeft de Nederlandse nationaliteit, maar justitie daar is niet van plan haar te gaan halen. "Wij gaan niet dat onveilige gebied in. Punt", verklaarde justitieminister Ferd Grapperhaus. Een Rotterdamse rechtbank had aangedrongen op de terugkeer van Borjani. Die rechtbank wil haar vervolgen en oordeelt dat ze haar proces moet kunnen bijwonen, zoals ze zelf ook wil. De Syrische Koerden vragen al langer dat westerse staten hun opgepakte onderdanen komen halen. Borjani vertrok in 2013 met de Antwerpse Syriëstrijder Bilal Al-Marchohi (22). Ze is in Syrië met hem getrouwd en kreeg daar al een zoontje van hem. Ze koos naar eigen zeggen om naar het oorlogsgebied te vertrekken nadat ze was buitengegooid door haar moeder en in een depressie belandde - zo blijkt uit een verhoor door Amerikaanse soldaten in Syrië.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN