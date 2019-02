Nederland verbiedt reclame met kinderhelden 02 februari 2019

00u00 0

Nijntje, Kabouter Plop, Dora, SpongeBob en andere auteursrechtelijk beschermde kinderidolen mogen in Nederland niet langer worden gebruikt in reclame voor peuters en kleuters. Ze mogen evenmin nog op verpakkingen of bij kassa's staan.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN