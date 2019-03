Nederland topfavoriet op Songfestival, België kansloos De bookmakers voorspellen 11 maart 2019

Alle inzendingen voor het 64ste Eurovisiesongfestival in Tel Aviv zijn sinds afgelopen weekend bekend. Volgens de bookmakers, die de gokwedstrijden rond het liedjesfestival organiseren, is de Nederlandse singer-songwriter Duncan Laurence (24, foto) alvast de gedoodverfde winnaar. Het is van 2014 geleden, toen The Common Linnets tweede werden met hun 'Calm after the Storm', dat onze noorderburen nog tot de favorieten werden gerekend. Eurosongkleppers Rusland en Zweden vervolledigen de top 3 bij de bookmakers, die doorgaans een goede graadmeter zijn voor de einduitslag.

