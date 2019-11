Exclusief voor abonnees Nederland te gul met ADHD-medicijn 19 november 2019

De Belgische geneesmiddelenautoriteit FAGG klaagt aan dat Nederlandse apothekers Belgische patiënten wel erg gemakkelijk van zware medicatie voorzien.

Afgelopen zomer was het ADHD-middel dexamfetaminesulfaat in ons land erg moeilijk verkrijgbaar. Belgische patiënten kwamen tijdens hun zoektocht online in contact met Nederlandse apothekers, die het middel wel nog in voorraad hadden. "Wanneer die patiënten hun Belgisch voorschrift via het internet opstuurden, kregen ze zonder enige problemen de medicatie thuis toegestuurd", zegt N-VA-Kamerlid Kathleen Depoorter, die zelf apotheker is. "Met daarbij zelfs het voorstel van de apotheker om op gezette tijdstippen een nieuwe dosis te ontvangen." Dat zijn "illegale praktijken, zowel in België als in Nederland", beklemtoont minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). De federale geneesmiddelenautoriteit FAGG heeft daarom bij de bevoegde Nederlandse autoriteiten aan de alarmbel getrokken.

