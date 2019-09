Exclusief voor abonnees Nederland stopt met gaswinning: "België haalt wel elders gas" 11 september 2019

De Nederlandse regering wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen, tenzij er extreem koude winters komen. Eerst werd gedacht aan 2030. Dat meldt economieminister Eric Wiebes. België is een belangrijke afnemer van Nederlands gas: zo'n 30% komt van onze noorderburen. Maar het is niet omdat Nederland de kraan dichtdraait, dat ons land in de problemen komt. "Er is genoeg gas. Ons netwerk is verbonden met alle omliggende netwerken in Europa. Aardgas kan uit Noorwegen komen, maar ook uit Algerije of Rusland, of vloeibaar uit de VS of Qatar", klinkt het bij Fluxys. Bovendien is het gas uit Nederland 'arm gas' (met lage calorische waarde) en worden de 1,6 miljoen klanten in België stelselmatig overgeschakeld naar hoogcalorisch gas.

