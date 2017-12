Nederland start vooronderzoek naar dood van model Ivana Smit 00u00 0

Het Nederlandse Openbaar Ministerie gaat een vooronderzoek doen naar de dood van model Ivana Smit in Maleisië. De jonge vrouw overleed op 7 december in Kuala Lumpur na een val van een balkon. Ze was voor het laatst in het gezelschap van een rijk, Amerikaans echtpaar. De Maleisische autoriteiten spreken van een ongeval, maar de familie Smit gelooft dat niet. Ze schakelden zelf forensisch patholoog Frank van de Goot in om een tweede lijkschouwing te doen. Hij zegt dat Ivana letsels heeft die niet door een val te verklaren zijn. Het OM beslist na het vooronderzoek of er in Nederland ook een strafdossier wordt geopend.

