Nederland schiet beschermde bevers af 25 januari 2018

Veel protest in Nederland nu er in de provincie Limburg bevers zijn doodgeschoten. Dat gebeurde door de lokale overheid. Bevers zijn nochtans een beschermde diersoort. Volgens de NOS heeft Waterschap Limburg, een regionaal overheidsorgaan dat de waterlopen beheert, een tiental bevers afgeschoten. De beestjes zouden de voorbije jaren heel wat schade hebben aangericht door bomen om te knagen en wegen te ondergraven. "Eerst proberen we ze weg te pesten. Als dat niet lukt, schieten we ze dood", aldus bestuurder Har Frenken. Zo'n vijftien jaar geleden zijn 35 bevers uitgezet in Nederlands Limburg. Inmiddels zijn ze met 700. De provincie maakte in september het doden van bevers mogelijk. Deze maand is ze er, ondanks zwaar protest, mee gestart. (DB)

