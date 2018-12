Nederland pijnlijk onderuit tegen Duitsland MOGELIJKE TEGENSTANDERS RED LIONS 06 december 2018

Op het WK hockey werken de Red Lions hun laatste pouleduel pas zaterdag tegen Zuid-Afrika af. Gisteren stond in Bhubaneswar de tweede speeldag in de voor België belangrijke poule D op de affiche. Nederland leed een verrassend zware 4-1-nederlaag tegen Duitsland. Tot acht minuten voor het eindsignaal stond het nog 1-1, maar toen sloegen de Duitsers genadeloos toe. Het tweede duel in poule D tussen Pakistan en Maleisië eindigde op 1-1. Duitsland kan zondag poulewinnaar worden als het een punt pakt tegen Maleisië, Nederland heeft tegen Pakistan ook aan een punt genoeg om als tweede te eindigen. In dat geval spelen de Belgen, indien ze tweede worden in hun poule, dinsdag een cross-over tegen Pakistan en gaat het bij winst in de kwartfinale verder tegen Duitsland. Winnen de Belgen alsnog hun poule, dan stoten ze rechtstreeks door naar de kwartfinale en is daarin een duel tegen Nederland mogelijk. (WWT)

