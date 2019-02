Nederland neemt brexit héél serieus 15 februari 2019

De Nederlanders bereiden zich voor op de brexit met... een muppet. In een nieuwe campagne poseert de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan zijn bureau, met daarop een grote, blauwe, harige 'brexitmuppet'. 'Zorg dat de brexit jou niet in de weg ligt', luidt de slagzin van de campagne, die Nederlandse ondernemers moet waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van het vertrek van de Britten uit de EU. De brexitmuppet is ook buiten de Nederlandse grenzen al een dikke hit en ook collega-minister Hugo de Jonge maakte zich vrolijk. "Stef? Geef even een teken van leven zodat we zeker weten dat het goed is afgelopen!", klonk het schertsend.

