Nederland maakt Belgische muntstukken

De Belgische euromuntstukken worden de komende vier jaar geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Dat gebeurt wel door een Belgisch bedrijf, want de instelling is in handen van groep Heylen uit Herentals. "De Belgische munten zullen in Utrecht worden geslagen, samen met munten uit Luxemburg en Jamaica", bevestigt men bij het bedrijf. Eind oktober werden bij de Koninklijke Munt van België de laatste euromuntstukken geslagen. De productie werd er stopgezet omdat de vaste kosten te hoog opliepen. De uitbesteding vertegenwoordigt volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een besparing van bijna 3 miljoen euro per jaar.

