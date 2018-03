Nederland levert mededader fatale steekpartij uit 21 maart 2018

Een rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat de mededader van de dodelijke steekpartij op de Markt in Brugge uitgeleverd mag worden. Leuvenaar Steven V.G. (24) verdween eind vorig jaar spoorloos, hoewel hij onder elektronisch toezicht stond. Op 18 december werd hij in Amsterdam opgepakt nadat hij er voor flink wat geluidsoverlast zorgde. Vorige maand werd de uitlevering van V.G. nog opgeschort, omdat de Nederlandse rechtbank te veel bedenkingen had bij de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen. De rechter oordeelde nu dat niets nog een uitlevering in de weg staat.

