Nederland lanceert campagne tegen lachgas achter het stuur

In Nederland wordt een campagne gelanceerd die moet wijzen op de gevaren van het gebruik van lachgas achter het stuur. Uit cijfers blijkt dat het aantal verkeersongevallen dat te wijten is aan dat roesmiddel in stijgende lijn zit. Waren dat er in 2016 nog enkele tientallen per jaar, dan staat de teller dit jaar in Nederland al op 960 ongevallen. In ons land wordt voorlopig nog niet met een campagne gestart, maar ook hier wint lachgas aan populariteit. Bij twee zware verkeersongevallen deze zomer werden in de auto lachgaspatronen aangetroffen. Dat was het geval bij een zware crash op de E19 in Mechelen eind juni, waarbij drie jongeren zwaargewond raakten, en bij een ongeval dat begin juli in Kortessem het leven kostte aan vijf jongeren. Lachgas is een legaal roesmiddel dat vaak via een ballon wordt geïnhaleerd. Het kan leiden tot tijdelijk zuurstoftekort en uiteindelijk bewusteloosheid. (IBO)

