Nederland, gidsland

In de jaren zestig en zeventig voerde Nederland een progressieve politiek. Meer openheid, meer solidariteit, meer idealen. Onze noorderburen konden lang hun reputatie van vrijheid-blijheid behouden, ook nadat de laatste provo uit het Amsterdamse Vondelpark helemaal kaal was geworden en de populaire sociaaldemocratische premier Joop den Uyl (1919-1987) dood en begraven was. Toch bleven studenten uit Napels en Zaragoza dromen van wilde nachten in Amsterdam, eventjes, want uiteindelijk trouwden ze met en scheidden ze van een meisje uit hun streek. Ondertussen was Nederland een ander land geworden. Pim Fortuyn (1948-2002) onderbrak de zelfgenoegzame regentenmentaliteit. Er is een moment waarop efficiëntie arrogantie wordt en blindheid voor de verzuchtingen van de gemiddelde sterveling.

