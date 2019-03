Nederland erkent Limburgs officieel als streektaal 18 maart 2019

00u00 0

Het Limburgs wordt in Nederland erkend als een officiële regionale taal. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren is het belangrijk om te blijven spreken en schrijven in de spreektaal. Daarmee wordt het Limburgs in navolging van het Nedersaksisch de tweede officiële streektaal.