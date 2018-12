Nederland beëindigt droom van India 14 december 2018

Nederland stortte het Kalinga Stadium gisteren in diepe rouw. Gastland India ging immers met 1-2 onderuit tegen Oranje. In de 50ste minuut zorgde Mink van der Weerden voor de beslissende treffer én absolute stilte in Bhubaneswar. Nederland staat zaterdag voor een absolute kraker in de halve finale tegenover Australië. En net als België tegen Engeland heeft Nederland iets recht te zetten. Vier jaar geleden verloor het de WK-finale - in Den Haag nog wel - met 1-6 van de Kookaburras. Een afstraffing die bij onze noorderburen lang nazinderde. (WWT)