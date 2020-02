Exclusief voor abonnees Nederland 20ste 'coronaland' in Europa 28 februari 2020

00u00 0

Het Covid-19-virus is nu ook opgedoken in het Nederlandse Tilburg, vlak bij de Belgische grens. In 20 Europese landen zijn nu al mensen besmet. Voor het eerst zijn er meer nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus gemeld buiten China dan in China zelf.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over China

Italië

Tilburg

Denemarken