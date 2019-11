Exclusief voor abonnees Nederlaag niet sowieso fataal 20 november 2019

00u00 0

Australië nam gisteren in zijn eerste poulewedstrijd vrij eenvoudig de maat van Colombia, dat nu uitgeschakeld is. Nick Kyrgios (ATP 30) klopte in zijn eerste wedstrijd sinds begin september Alejandro Gonzalez (ATP 470) met 6-4, 6-4. Alex De Minaur (ATP 18) versloeg Daniel Galan (ATP 194) met 6-4, 6-3. De Australiërs wonnen ook het dubbelspel. Australië en België spelen voor groepswinst waarbij voor de winnaar morgen een kwartfinale volgt tegen de nummer één in groep F, Canada. Maar ook voor de verliezer hoeft nog niet per se naar huis. Twee beste tweedes komen er immers uit de zes poules en daarvoor tellen de gewonnen wedstrijden, games en zelfs punten. Het nodige rekenwerk zal er dus aan te pas komen. (FDW)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu