Nederlaag Djokovic helpt Goffin 20 april 2018

De terugkeer op het voorplan van Novak Djokovic (ATP 13) werd gisteren in de achtste finale een halt toegeroepen door Dominic Thiem (ATP 7). De 24-jarige Oostenrijker, ook aan een comeback bezig na een enkelblessure, haalde het na een hoogstaande marathon van twee uur en half met 6-7, 6-2, 6-3. "Het niveau was erg goed", zei Djokovic. "En dus ben ik redelijk blij. Ik voel dat ik elke dag een beetje beter word. Ik tracht alvast te pieken naar Roland Garros." Door de nederlaag van Djokovic staat er vandaag in de kwartfinale jammer genoeg geen klassieker tegen Nadal op het programma, maar behoort David Goffin ook volgende maandag wel nog tot de top tien van de wereld. (FDW)