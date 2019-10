Exclusief voor abonnees Ndongala niet in selectie 02 oktober 2019

00u00 0

Racing Genk neemt het vanavond op tegen Napoli zonder Dieumerci Ndongala. De Congolese winger is hersteld van zijn enkelblessure, maar zit niet in de selectie. Ook voor Benjamin Nygren en Jacub Piotrowski is er zelfs geen plaatsje op de bank.