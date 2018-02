Ndongala meteen beslissend 05 februari 2018

00u00 0

Het winterkoopje dat alleen maar hoongelach veroorzaakte bij de Genkse achterban heeft KRC een boost bezorgd. Zonder Dieumerci Ndongala waren Clement en co blijven steken op 0-0. Op algemeen verzoek wou hij nog wel eens nadenken over wanneer hij zijn laatste doelpunt had gescoord, maar Ndongala moest het antwoord schuldig blijven. Het was ook al van 7 mei 2016 geleden, aan het einde van play-off 2 met Charleroi. Daarna nul bij Gent, nul bij Standard.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN