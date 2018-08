Ndongala "Graag Chelsea of Arsenal" 31 augustus 2018

Ndongala is de laatste weken van goudwaarde geweest voor Genk, vooral in Europese uitmatchen. Tegen Poznan en Brøndby had hij een voet in vier van de zes goals. "We voetballen met heel veel vertrouwen", zei Ndongala. "Het zit goed in mijn hoofd. Ik ben echt mezelf hier. Het voelt alsof ik al jaren voor Racing Genk speel. De harmonie tussen de spelers, de staf en de directie is enorm. Dit is één grote familie. Je voelt dat Genk klaar is om een stap hogerop te zetten en het is leuk om daar deel van uit te maken." Het Europees verhaal krijgt nu dus een verlengstuk in de poules van de Europa League. "Chelsea of Arsenal loten zou geweldig zijn. Je krijgt niet elk seizoen de kans om tegen ploegen van dat kaliber te spelen." (KDZ)

