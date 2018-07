NBA-ster Kevin Love verlengt voor vier jaar en 120 miljoen dollar bij Cleveland 26 juli 2018

Na het vertrek van superster LeBron James richting LA Lakers is Cleveland bereid ver te gaan om geen sterkhouders meer te verliezen. Kevin Love, een vijfvoudige All Star, bereikte met de Cavaliers een akkoord over een nieuwe meerjarige verbintenis. Volgens ESPN onderschreef de 29-jarige forward een contract voor vier seizoenen dat hem liefst 120 miljoen dollar (103 miljoen euro) zal opleveren.