NBA: Golden State leeft nog 12 juni 2019

BASKETBAL

De NBA Finals zijn nog niet over. Met een hard bevochten 105-106 uitzege bij Toronto Raptors hielden de Warriors hun titelkansen levend. De stand is nu 3-2 in het voordeel van Toronto, donderdag volgt finale 6 bij Golden State in Oakland.