Exclusief voor abonnees NBA-basket wil hervatten met 22 teams 04 juni 2020

"De NBA-commissaris Adam Silver werkt met de clubeigenaars en de spelersvakbond aan een definitief scenario voor de heropstart van de competitie", zo meldt ESPN-verslaggever Adrian Woj. Daaraan zouden de beste 22 ploegen (van de 30), op het moment dat de competitie op 11 maart werd stilgelegd, mogen deelnemen. Er zouden eerst nog enkele matchen van het reguliere seizoen gespeeld worden, om vervolgens tot barrages over te gaan voor de play-offs met de teams die zes zeges of minder verwijderd zijn van de achtste plaats in elke conference. Op 12 oktober zou het seizoen moeten afgerond zijn. Alle wedstrijden zouden gespeeld worden op het Disney-complex in Florida. (KDZ)