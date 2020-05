Exclusief voor abonnees NBA-basket overweegt Herstart in Disney World 25 mei 2020

De Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA onderzoekt de piste om het seizoen te hervatten in het amusementspark Disney World in Orlando (Florida). Het complex bevat drie basketbalvelden en heel wat hotelkamers waar de spelers zouden kunnen verblijven. Als de NBA en WNBA eind juli van start gaan, zal dat met de buitenlandse toppers als Emma Meesseman (Washington Mystics) en Julie Allemand (Indiana Fever) kunnen gebeuren. Minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf tekende een decreet dat topsporters toelaat naar de VS terug te keren

