Exclusief voor abonnees NBA-baas: "hopelijk kunnen we deel van seizoen redden" 20 maart 2020

00u00 0

NBA-topman Adam Silver hoopt dat het NBA-seizoen niet helemaal verloren is, maar geeft toe dat hij voorlopig in het duister tast. "Ik weet niet hoelang deze periode zal aanhouden", vertelde Silver in een gesprek met ESPN. "Vorige week zeiden we dat de onderbreking minstens 30 dagen zou duren, maar op dit moment weet ik het echt niet. Ik ben een optimistisch persoon en dus wil ik geloven dat we een deel van het seizoen kunnen redden." Als er opnieuw wordt gespeeld, ziet hij drie scenario's: "Eén, we werken alle matchen af met publiek, voor zover dat mogelijk is. Twee, alles vindt achter gesloten deuren plaats. Drie, we organiseren met een aantal spelers die getest zijn een exhibitiewedstrijd waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. We moeten iets doen voor de mensen. Zij zitten thuis vast en moeten geëntertaind worden."

