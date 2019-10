Exclusief voor abonnees Nazomertje in het weekend 09 oktober 2019

Het weekend kondigt zich (na)zomers aan. Vandaag blijft het nog fris en regenachtig, maar er is dus beter weer op komst, zo verwacht het KMI. Volgens de laatste voorspellingen krijgen we zaterdag een droge en zonnige dag met temperaturen die kunnen oplopen tot 20 graden. Ook zondag begint nog aangenaam, met zelfs 21 graden in de Kempen, maar in de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Maandag is het ook nog zacht, maar daarna valt het kwik weer terug naar 17 graden en minder.

