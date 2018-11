Nazibewaker (94) krijgt proces voor jeugdrechter 06 november 2018

In het Duitse Münster start vandaag een proces tegen een 94-jarige man die tijdens WO II diende als bewaker van een concentratiekamp. Hij verschijnt in eerste instantie voor een jeugdrechter omdat hij op het moment van de feiten nog geen 21 en dus minderjarig was. De man kan wel nog doorverwezen worden en als volwassene worden berecht. Johann Rebogen geeft toe dat hij in het kamp van Stutthof was tussen juni 1942 en september 1944, maar ontkent dat hij iets wist over het moorden daar. In het kamp stierven zeker 65.000 mensen. "Maar de bewakers hadden het ook niet makkelijk", aldus Rebogen. (GVV)