Exclusief voor abonnees Nazaten Winston Churchill zijn boos, dus verandert naam van Belgische gin 18 juni 2019

00u00 0

De brouwers van de West-Vlaamse Churchill's Gin op basis van tabaksextracten, hebben de naam van hun drank moeten aanpassen. Eind mei kregen ondernemers Bart Notenbaert en Jurgen Demeulemeester een mailtje binnen van het bedrijf dat het erfgoed van Winston Churchill behartigt, met het vriendelijke verzoek om de naam Churchill niet langer te gebruiken. De gin werd nochtans al drie jaar geleden gelanceerd. "We zagen het destijds kleinschalig: we zouden eenmalig 2.000 flessen uitbrengen. Maar kijk, het sloeg enorm aan, op enkele weken tijd waren al onze flessen uitverkocht. We produceren intussen 25.000 flessen per jaar. We hebben meteen de productie stilgelegd, na die mail. Procederen om toch maar die naam te kunnen blijven gebruiken, zagen we niet zitten. Bovendien wilden we hier een positieve draai aan geven. Het wordt nu Sir Chill, met een genietende man in de zetel als logo. Ons product blijft nog altijd een genotsproduct. En nu we met Sir Chill uitpakken, ligt de weg wagenwijd open om eventueel nog iets met een vrouwelijke toets te brengen." (JME)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis