Naya heeft alibi voor dode schapen 27 januari 2018

De tien schapen die de voorbije twee weken in het Antwerpse Ranst dood teruggevonden werden, zijn niet door wolvin Naya doodgebeten. Dat wordt bewezen door de gps-signalen van Naya, die een halsband met een tracker draagt. "Naya kan geschrapt worden als verdachte", stelt het Agentschap voor Natuur en Bos. "Volgens gps-gegevens is ze zelfs niet in de buurt van Ranst geweest." DNA-stalen moeten nu uitsluitsel geven over welk dier de schapen dan wel heeft doodgebeten. "Aan de hand van de verwondingen kunnen we uitsluiten dat het om wolven gaat", klinkt het. "Mogelijk gaat het om één of meerdere honden." Naya vertoeft al sinds begin dit jaar rond het militair domein in Leopoldsburg en beet vorige week nog twee schapen dood in Meerhout. (BSB)

