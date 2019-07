Exclusief voor abonnees NAVO-scanner reageert verkeerd: 30 huizen ontruimd in Gooik 12 juli 2019

Zo'n 30 huizen in het Vlaams-Brabantse Gooik zijn gisteren ontruimd nadat het terreuralarm was afgekondigd op de NAVO-basis daar. Er was een verdacht pakket gevonden, dat werd opgemerkt tijdens het scannen van de poststukken. Maar na aankomst van ontmijningsdienst DOVO bleek dat het ging om inktproducten van stempels, waarop het scansysteem reageerde. "DOVO heeft een röntgensysteem om te scannen. De NAVO heeft dat blijkbaar niet. Hun scanner reageerde verkeerd", zegt Gooiks burgemeester Michel Doomst. De bewoners mochten 's avonds terug naar hun huizen. De Gooikse basis is één van de belangrijkste NAVO-communicatiestations in Europa.